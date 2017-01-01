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İznik'te Kırgız Şenliği



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde Kırgız Şenliği tertiplendi.

Kırgız Şenliği göl sahilinde gerçekleştirildi. Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği'nin her yıl düzenlediği Kırgız Şenliğine Kırgızistan Cumhuriyeti Büyükelçisi İbragim Junusov, İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov, İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın ve Kırgız öğrenciler ile aileleri katıldı. Sargın, "Can dostlarımızı İznik'te ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Az evvel büyükelçimiz ile konuşurken bir söz söylemişti, çok hoşuma gitti. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, Kırgızistan'ın nüfusu 6 milyon. Biz 86 milyonluk bir topluluğuz demişti. Evet, biz hep birlikte bir gücüz. Allah'a şükürler olsun ki yer yüzünde bir çok Türk devleti var. Kırgızlar var, Özbekler var, Azeriler var. Bizler aynı Allah'a, aynı Kitaba inanan insanlarız. Aynı ırka mensubuz. İşte sizin atalarınıza burada kucak açılmış, türbeler yapılmış. Kırgızlar türbesini herhalde ziyaret etmişsinizdir. Biz birlikte güçlüyüz. İnşallah bundan sonrada hep birlikte olacağız" dedi.

Kırgız usulü boorsok (ekmek), şoro (ayran) ve Kırgız etli pilavı yapılarak katılanlara ikram edildi. Şenliğin sonunda ise Kırgız kültürünü yansıtan ip çekme ve benzeri faaliyetler düzenlendi. Şenliğe 300 yakın Kırgız vatandaşı katılarak doyasıya eğlendi.

(MŞ)



08.05.2017 14:57:00 TSI

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