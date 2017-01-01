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Yüreğirli aşçılar Paris'te



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi kültür evlerinde aşçılık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenler Paris'e giderek aşçılıkla ilgili çalışmaları ve örnekleri yerinde gördüler.

AB Projesi kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e giden öğrenciler hem yemek kültürü ile araştırmalar yaptılar, hem de tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Ekipte Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gildir, öğretmenler ve öğrenciler dahil 10 kişi yer aldı. Heyet 4 gün boyunca Paris'te çeşitli yerlerde araştırma yaptılar.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, hizmete açılan kültür evleriyle Yüreğirli vatandaşların önünün açıldığını belirterek, "Adana'nın dışına dahi çıkamayan vatandaşlarımız kültür evlerimizde verdiğimiz eğitimler sayesinde dünyanın en fazla turist çeken ve dünya mutfak sanatının doğduğu Paris'e gidip gezebiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin önemli yerlerine geziler de düzenliyoruz" dedi.

Gençlerin mutfakla ilgili araştırma yapma imkanı bulduklarını söyleyen Çelikcan, "En önemlisi ise Adana ve Türkiye dışına çıkarak dünya görüşlerini değiştirme fırsatı yakaladılar. Yüreğir Belediyesi kültür evlerinden aldıkları sertifika ile hem yurt içinde hem yurt dışında iş başvurusu yapabiliyorlar. Böylece gençlerimizin önünü açıyoruz, onların iş bulmalarında yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

(ELF-Y)



08.05.2017 15:02:13 TSI

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