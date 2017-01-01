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Tarihi yapıları boyaladılar

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:53
Tarihi yapıları boyaladılar
Tarihi yapıları boyaladılar

(Fotoğraflı)

Necip Karatuna
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Sındırgı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, koruma altında olan evleri boyadı.
Sındırgı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Sındırgı'daki tarihi dokulara renk kattı. Koruma altındaki tarihi evleri boyamak için resmi kurumlardan izin alan öğreciler sadece işaretli yerleri boyadı. Şerif Paşa Meydanı'nda öğrencilerle buluşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Öğrencilerimiz bu işi ücret talep etmeden yapıyorlar. Burada belediye ve üniversite olarak bir olabilmek için bir çalışma başlatıyoruz. Bizim ilçemiz İzmir'e 150 kilometre uzaklıkta. İlçemiz Yağcıbedir halısıyla meşhur. 3 bin yıllık tarihe sahip olan bir halı. İlçemizde bir çok tarihi binamız var. Belediyeden Yeşilli Camii'nin neredeyse yanına kadar, hükümet binası dahil askerlik şubesinin olduğu alana kadar olan bu alan tescilli binalar arasında yer alıyor. Yani Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından sınırları tespit edilmiş bir yer" dedi.
Boyanan evlerin bulunduğu alanda bir çok koruma altında bina olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, ülke genelinde tarihi dokusu ve evleriyle ünlenmiş il ve ilçelerden örnekler verdi. Daha sonra öğrencilere malzeme dağıtıldı ve boyama işlemi başladı. Çalışma sonrası öğrenciler belediyenin konuğu olarak Eman Termal Otel'in havuzunda ağırlandı.
(TS-MŞ)

08.05.2017 15:02:47 TSI
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