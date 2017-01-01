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Artvin'de Avcı Eğitim Kursu



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Artvin Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'avcı eğitim' kursları devam ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Artvin Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik eğitim kurslar başlatıldı.

Sırasıyla Artvin Merkez, Yusufeli, Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde eğitimler tamamlandı. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Aydemir, Orman Mühendisi Mevlüt Özyanık, Artvin Çoruh Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Uçarlı, Öğretim görevlisi Gökçe Ali Keleş, emekli Öğretmen Refik Lakerta tarafından 32 saatlik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler avcılık belgelerini almayı hak kazandılar. Gerçekleşen bu kursların ardından kalan ilçelerde kursların devam edeceği dile getirilirken Eğitimler, av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına sürdürülebilir yaban hayatının devamı için bilinçli avcılar yetiştirmek amaçlandığı belirtildi. Açılan 32 saatlik eğitim programından sonra başarılı olan avcılara avcılık kurs sertifikaları takdim edildi.

(HFD-ÖS-Y)



08.05.2017 15:05:31 TSI

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