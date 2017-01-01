Vatandaşlar Trafik Haftasında bilgilendirildi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Trafik Haftası münasebetiyle Demokrasi Parkında kurulan stantlarda vatandaşlar trafik konusunda bilgilendirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ve Adıyaman Belediyesi Trafik ekipleri tarafından Demokrasi Parkı içerisinde Trafik Haftası münasebetiyle stantlar kuruldu.
Kurulan satanlarda vatandaşlar trafik konusunda bilgilendirilerek trafikle ilgili olan broşürler dağıldı.
(CK-OE-Y)
08.05.2017 15:18:56 TSI
NNNN