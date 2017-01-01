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Başkan Doğan, Mecidiye köyü tören alanını açtı



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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Mecidiye Köyü'nde yaptırılan tören alanının açılışı hıdrellez şenlikleriyle birlikte yapıldı.

Yaklaşık bin 330 metrekarelik alanda yapılan tören alanı, oyun alanı, oturma alanı, Atatürk büstü, 100 kişilik amfi alanıyla yeşil alanın açılışı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Hıdrellez şenliklerinin de yapıldığı alanının açılışına Başkan Doğan'ın yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ercan Yemen, Mecidiye Köyü Muhtarı İdris Derin, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Rıza Eroğlu, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde köy muhtarı İdris Derin, Başkan Doğan'a yaptığı hizmetler için teşekkür plaketi ve Mevlana figürlü nazar boncuğu verdi. CHP milletvekili Tarhan'ın yapılan hizmetler için teşekkür ettiği Başkan Doğan yaptığı konuşmada, "Bizler sizleri çok seviyoruz. Sizler de sevginizi hiç eksik etmiyorsunuz. Muhtarımızla 8 yıldır birlikteyiz. Mecidiye Köyümüze birçok kez geldik. Evlerinize misafir olduk, hastalarımızı ziyaret ettik. İşini takip eden bir muhtarımıza biz de teşekkür ediyoruz. Köyümüze çok güzel bir meydan kazandırmanın heyecanın içindeyiz. Böylesine güzel bir hizmeti hıdrellez gibi bizi birbirimize daha da yakınlaştırır, kaynaştıran anlamlı bir etkinlikle birlikte açıyoruz" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Doğan, "Diğer köylerimize de hizmet etmeye çalışıyoruz. Ayrı gayrımız yok. Hepsi bizim kardeşimiz, bizim köyümüz. Siyasi tercihler sandık başında olur biter. Dara düşsek birbirimize koşacağız. Biz kardeşiz, birbirimize bağlayan güçlü değerlerimiz var. Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Bizi. parçalamak isteyen Haçlı zihniyetinde kişiler var. Çanakkale'de de bunu denediler, hep birlikte bunlara karşı koyduk. Kurtuluş Savaşında denediler, Mustafa Kemal önderliğinde hep birlikte bunlara karşı koyup emellerini boşa çıkarttık. 15 Temmuz da yine saldırılar. Yine derslerini aldılar. Türk milleti, vatan uğruna, değerleri uğruna, bayrak uğruna, geleceği uğruna birlik beraberliğini hep korumuştur korumaya da devam edecektir. Hıdrellez coşkumuzun geleceğe bu güzel umutları daha da güçlendirerek götürmesini diliyorum. Yavrularımızın gelecekte çok daha güzel bir köyde, şehirde ve Türkiye'de yaşamasını diliyorum. Kardeş kardeşe, omuz omuza, diz dize, göz göze, hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, can olacağız, canlar olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tören alanının açılışı yapıldı. Daha sonra açılışı yapılan alanda hıdrellez etkinlikleri düzenlendi.

(GY-Y)



08.05.2017 15:20:35 TSI

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