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İŞKUR'dan ÇAYKUR işçi alımlarına yönelik açıklama



TRABZON (İHA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) bağlı fabrikalarda daha önce 4 Nisan 2017'de başlayacağı duyurulan ancak ertelenen bin 500 mevsimlik işçi alımı başvuruları için, çay bölgesi illerinde (Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun) ikamet etme şartı getirildi. Bu bağlamda başvurular 9 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden ve İŞKUR'a bağlı birimlerden alınmaya başlanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, "ÇAYKUR tarafından ilimizde bu kapsamda toplam 240 kişi alınacak olup ilimizde bu alımlara Of-Hayrat-Dernekpazarı-Çaykara-Sürmene-Köprübaşı ve Araklı ilçelerinden başvuru yapacak olan vatandaşlarımız Sürmene Hizmet Merkezi'nden başvuru yapabileceklerdir. Diğer ilçelerimiz ise Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile müdürlüğümüze bağlı ilçe belediyelerinde bulunan İŞKUR Hizmet noktalarından başvuru hususunda yardım alabilirler" dedi.

Öte yandan ÇAYKUR personel alım şartı olarak yalnızca erkek adayların başvuru yapabileceğini duyururken, en az ilkokul mezunu olma, engelli ve eski hükümlü olmama ve başvurduğu ilde ikamet etme şartı belirledi. İşe alınacak olan işçiler 1 Haziran 2017 Perşembe günü saat: 13.00'da Of Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

(BK-ÖS-Y)



08.05.2017 15:20:56 TSI

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