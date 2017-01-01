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KTÜ'de Radyoloji Eğitim Semineri düzenlendi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:12
KTÜ'de Radyoloji Eğitim Semineri düzenlendi
KTÜ'de Radyoloji Eğitim Semineri düzenlendi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği işbirliği ile radyoloji tekniker, teknisyen ve öğrencilere yönelik Radyoloji Eğitim Semineri düzenlendi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi'nde düzenlenen seminere Trabzon ağırlıklı olmak üzere Ordu, Giresun, Rize, Samsun, Yalova, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Bursa gibi farklı illerden katılım sağlandı.
Toplantıda sağlık teknikerinin hasta İletişimi, radyasyon fiziği, radyasyonun yaşamımızdaki yeri, radyasyondan korunma, BT incelemerinde yenilikler, MRI uygulamalarında inevasyon, doz takip sistemleri, dozimetreve kullanımı, MRG 'de hasta hazırlamanın önemi, konvansiyonel grafide sık yapılan hatalar, kontrast madde kullanımında dikkat edilecek hususlar, otomatik enjektör kullanımı ve önemi , özlük hakları, sorunların çözümü önerileri konu başlıkları altında katılımcılara eğitim verildi.
(GÖK-ÖS-Y)

08.05.2017 15:22:22 TSI
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