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Üniversiteli gençlerden MAGİAD'a teşekkür



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor etkinliği sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencisi bir grup genç Başkan Ömer Geriter'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen ve Türkiye'den önemli iş adamlarının, şirket yöneticilerinin, yazar ve yorumcuların katılım gösterdiği Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor etkinliği 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilirken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkiliğe okulda bulunan öğrenciler yoğun bir katılım göstermişti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Başkan Ömer Geriter'i makamında ziyaret ederek gerçekleşen zirveden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üniversiteli öğrenciler, ziyaret sırasında Dünya Devleri zirvesinin önümüzdeki yıl da yapılacağı konusunda Başkan Ömer Geriter'den söz aldı.



"Önümüzdeki yıl için hazırlıklara şimdiden başladık"

Başkan Ömer Geriter ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: "Öncelikle yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor etkinliğinin bu yıl 6'ncısını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Okulda okuyan arkadaşlarımızla bir araya gelen bir birinden kıymetli iş adamları, şirket yöneticileri, yazar ve yorumcular tecrübelerini ve hayat hikayelerini bizlerle paylaştılar. Her birisinin hayatından ayrı ayrı kesitlerle kendimize örnek aldığımız böyle önemli isimleri seneye de Manisa'da ağırlayacağız. Süleyman Demirel Konferans salonu öğrenciler tarafından tıklım tıklım dolu olması seneye yapacağız zirve için kollarımızı şimdiden sıvamamız için bizleri heveslendirmeye yetti. Emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum."

(SC-Y)



08.05.2017 15:24:08 TSI

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