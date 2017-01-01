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Hakkari Evi kente renk katıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:16
Hakkari Evi kente renk katıyor
Hakkari Evi kente renk katıyor

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valiliği tarafından hizmete açılan 'Emir Sultan Parkı ve Hakkâri Evi', kente renk kattı.
Hakkari Valiliğinin katkıları ile yaklaşık bir yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde yapılan ve 1 milyon 200 bin liraya mal edilen Emir Sultan Parkı ve Hakkâri Evi, ziyaretçi akınını uğruyor. Karlı Sümbül Dağı eteklerine bakan bahçede kıl çadır, dağ keçisi, koyun sürücü, ayı heykeli ve çocuk oyun parklar ile Hakkari'nin simgesi ters lale çiçeği bulunuyor.
Yöresel kahvaltının verildiği Hakkari Evi, son günlerde vatandaşların akınına uğruyor. Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten işletmeci Turan Şimşek ise, Hakkari kültürünü Hakkari Evi'ne taşıdıklarını söyledi.
(FT-MSA-Y)

08.05.2017 15:25:15 TSI
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