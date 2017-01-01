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ESOGÜ Mezunları "Mezunlar Pilavı 2017"de bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Derneği (ESOGÜMED)'nin düzenlediği "Mezunlar Pilavı 2017", Rektörlük önündeki alanda gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan ESOGÜMED Başkanı Öğr. Gör. Dr. Ferhan Korkmaz, bu gibi etkinliklerin oluşturduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparken, tüm Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) mezunlarına derneğe üye olma çağrısında bulundu. Öğr. Gör. Dr. Ferhan Korkmaz, etkinliğe katkıda bulunan sponsorlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ise, ESOGÜ mezunlarının üniversitenin gelişmesi ve güçlenmesine katkısının büyük olduğunu belirtti ve etkinliğe emeği geçenlerle tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu. Açılışın ardından halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Sonrasında türküler eşliğinde geleneksel pilav ikramı yapıldı.

ESOGÜMED, "Mezunlar Pilavı"nı her yıl ESOGÜ mezunları arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenliyor.

(MEB-MET-Y)



08.05.2017 15:26:33 TSI

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