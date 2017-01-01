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Çevreci yatırımların meyvesi toplanıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:20
Çevreci yatırımların meyvesi toplanıyor
Çevreci yatırımların meyvesi toplanıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Saruhanlı'da başarılı bir şekilde işletilerek, ilçenin evsel nitelikli atıksu sıkıntısı yaşamamasını sağlayan atıksu arıtma tesisini ziyaret etti. Genel Müdür Coşkun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın atıksu arıtma tesisi işleten kurumlara vermiş olduğu 'enerji teşviki'nden de faydalanmaya hak kazandıklarını ifade etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, atıksu arıtma tesislerini ziyareti kapsamında Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Ziyaretinde Genel Müdür Coşkun'a Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik eşlik etti. Gediz Havzası'nın evsel nitelikli atıksu kirliliğinden temizlenmesi için büyük öneme sahip tesislerden biri olan Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi'nde günde 3 bin metreküp atıksu sağlıklı hale getiriliyor. Ekolojik dengenin korunması açısından başarılı bir şekilde işletilen tesis sayesinde doğal ortamı koruma altında tuttuklarını ifade eden Genel Müdür Coşkun, tesiste havalandırma ve çökeltme havuzları ile son çıkış suyunun bulunduğu bölümleri inceledi. Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi'nden aldıkları suda balık yetiştirdiklerini belirten Coşkun, canlı yaşamı için uygun koşulları işlettikleri tüm tesislerde yakaladıklarını belirtti.

Atıksulara sıkı takip
Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi'nde bulunan gelişmiş laboratuvarı da gezen Genel Müdür Coşkun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın il genelinde faaliyet gösteren fabrikaların atıksularını burada yaptıkları incelemelerle değerlendirdiklerini söyledi. Tesis içerisinden alınan numunelerin de takibini bu laboratuvarda yaptıklarını açıklamalarına ekleyen Coşkun, tesiste yakalanması gereken değerleri sürekli olarak takip ettiklerine vurgu yaptı.

Scada sistemi ile tesis 7/24 izleniyor
Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Atıksu Arıtma Tesislerimizin gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlamaları için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu tesislerde kurulan SCADA sistemleri ile tesis 7/24 online izlenebilmekte ve işlemleri kayıt altına alınabilmektedir. Ayrıca olası sorunlara zamanında müdahale, elektrik tasarrufu ve personelin doğru zamanda doğru yerde kullanılmasını sağlıyoruz. İleride daha gelişmiş bir sistemi il genelinde inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.
(SC-Y)

08.05.2017 15:28:56 TSI
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