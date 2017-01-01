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Boyalı Ormanlarında toprağa gömülü 12 dolu tüp bulundu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:20
Boyalı Ormanlarında toprağa gömülü 12 dolu tüp bulundu

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Sarıkamış Boyalı Ormanlarında toprağa gömülü 12 dolu mutfak tüpü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.
Jandarma ekipleri arazi arama tarama çalışmalarında Boyalı Ormanları mevkiinde dağınık vaziyette 15 adet boş Jelikan varil, 1 adet çay demliği, 8 adet tabak, 10 adet çatal, 7 adet kaşık, 3 adet tencere ve kullanılmayacak halde iç çamaşırı ile toprağa gömülü vaziyette 12 adet dolu mutfak tüpü ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan jandarma, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla OYİT ve PAMİT ekiplerince kontrollü olarak yerinde imha edildi.
(IÇ-AT-Y)

08.05.2017 15:29:04 TSI
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