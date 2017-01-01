Fatsa'da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı
- 20 Farklı proje fuarda sergilendi
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Fatsa Lokman Hekim Mesleki ve Anadolu Lisesinde, öğrenciler tarafından hazırlanan toplam 20 proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda görücüye çıktı. Bilim fuarının açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Abdullah Akkaya, bilim fuarının bu yıl ilk defa yaptıklarını belirtti.
Bu tür projelerin öğrencilerin başarısına katkı sunduğunu ifade eden Akkaya, "Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği çalışmaların tamamı çok önemli. Hepsini tebrik ediyorum. TUBİTAK projemizde farklı 20 proje yer aldı. Öğrencilerimiz iyi çalışmalara imza attılar proje yürütücüsü öğretmenleriyle. İsteyen herkes burada öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeleri görebilir" dedi.
Fuarın açılışı Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Töngel ve Ramazan Akyol, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin, Fatsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Nevzat Aydın, Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
(AA-SLH-Y)
08.05.2017 15:31:06 TSI
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