YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Taraftarlardan 'Vali okulu tatil et' tezahüratı

Taraftarlardan 'Vali okulu tatil et' tezahüratı



(Görüntülü)



ERZURUM (İHA) - Taraftarlarla birlikte yürüyüşe katılan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 'Vali okulu tatil et' tezahüratıyla karşılaştı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kocaeli Birlikspor maçı öncesinde, mavi beyazlı taraftarlar protokolünde katılımıyla Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir yürüyüş yaptı.

Play- off çeyrek final 2. maçı öncesinde Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, takımlarına destek için marş söyleyip slogan attılar.

Taraftarlarla birlikte yürüyüşe Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurumspor kulüp Başkanı Ali Demirhan'da katıldı.

Valiyi gören taraftarlar 'Vali okulu tatil et' tezahüratında bulundu.

Vali Azizoğlu tezahürat karşısında şaşırarak, "Hayır. Futbol için okul tatil edilmez" cevabını verdi.

(ERZ-AA-Y)



08.05.2017 15:31:45 TSI

NNNN