Taraftarlardan 'Vali okulu tatil et' tezahüratı
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ERZURUM (İHA) - Taraftarlarla birlikte yürüyüşe katılan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 'Vali okulu tatil et' tezahüratıyla karşılaştı.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kocaeli Birlikspor maçı öncesinde, mavi beyazlı taraftarlar protokolünde katılımıyla Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir yürüyüş yaptı.
Play- off çeyrek final 2. maçı öncesinde Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, takımlarına destek için marş söyleyip slogan attılar.
Taraftarlarla birlikte yürüyüşe Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurumspor kulüp Başkanı Ali Demirhan'da katıldı.
Valiyi gören taraftarlar 'Vali okulu tatil et' tezahüratında bulundu.
Vali Azizoğlu tezahürat karşısında şaşırarak, "Hayır. Futbol için okul tatil edilmez" cevabını verdi.
(ERZ-AA-Y)
08.05.2017 15:31:45 TSI
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