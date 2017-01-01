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Hobili günler final sergisi 67 burda avm'de açıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:24
Hobili günler final sergisi 67 burda avm'de açıldı
Hobili günler final sergisi 67 burda avm'de açıldı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi'nde Hobili Günler Kursu final sergisi 8-12 Mayıs'ta AVM giriş katında ziyaretçilerini bekliyor.
Fatih Halk Eğitim Merkezi ve 67 Burda AVM işbirliğiyle açılan Hobili Günler Kursu'nda El Sanatları sergisinde keçe, kurdele, brezilya ve basit nakış, ahşap, seramik, cam boyama kurslarının final sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Açılışı Eski Zonguldak Belediye Başkanı Yüksel Aytaç, Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Kubilay Cem Kabacan yaptı. Fatih Halk Eğitim Merkezi ve 67 Burda AVM işbirliğiyle açılan sergide ziyarete sunulan eserlerin ev hanımların ücretsiz kurslarla kişisel gelişimi amaçlayarak ev hanımlarının boş zamanlarını aktif hale getiriyor ve el becerilerini geliştirilmesine olanak sağlıyor.
(SÖ-SÖ-Y)

08.05.2017 15:32:51 TSI
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