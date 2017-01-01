ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kabadüz ilçesine meteoroloji istasyonu kuruluyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:24
Kabadüz ilçesine meteoroloji istasyonu kuruluyor
Kabadüz ilçesine meteoroloji istasyonu kuruluyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesine üçüncü meteoroloji istasyonu kurulacak.
Meteoroloji Ordu İl Müdürü Öner Çakmak, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Başkan Kaya, Kabadüz Merkeze Meteoroloji İstasyonu kurulacağını söyledi.
İlçenin Çambaşı Yaylası ve Yokuşdibi Mahallesi'nde meteoroloji istasyonlarının olduğunu anımsatan Kaya, "Öncelikle Meteoroloji Ordu İl Müdürü Öner Çakmak'a ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.Görüşmelerimiz sonrası ilçemize üçüncü meteoroloji istasyonunu kısa süre içinde kurulacak. İlçemize kurulacak olan Meteoroloji İstasyonu hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(MB-SLH-Y)

08.05.2017 15:33:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fındıkta külleme ve kozalak akarıyla mücadele uyarısı
YEREL

FINDIKTA KÜLLEME VE KOZALAK AKARIYLA MÜCADELE UYARISI
Fatsa'da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı
YEREL

FATSA'DA TUBİTAK 4006 BİLİM FUARI
Baskı beton çalışmaları beğenildi
YEREL

BASKI BETON ÇALIŞMALARI BEĞENİLDİ
Müsteşar Yardımcısı Demirci, Fatsa Denizcilik Meslek Lisesini inceledi
YEREL

MÜSTEŞAR YARDIMCISI DEMİRCİ, FATSA DENİZCİLİK MESLEK LİSESİNİ İNCELEDİ
Fatsa'da gıda denetimleri
YEREL

FATSA'DA GIDA DENETİMLERİ
Fatsa'da Türk sanat müziği konseri
YEREL

FATSA'DA TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
Yaşlı dedenin oğul arısı sevinci
YEREL

YAŞLI DEDENİN OĞUL ARISI SEVİNCİ
Recep Kara'nın başarısı Ordu'da sevinçle karşılandı
YEREL

RECEP KARA'NIN BAŞARISI ORDU'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI

Halil Tatlıgül hoca vefatının 27.yılında dualarla anıldı
YEREL

HALİL TATLIGÜL HOCA VEFATININ 27.YILINDA DUALARLA ANILDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN:
Aydın'daki Ordulular kahvaltıda hasret giderdi
YEREL

AYDIN'DAKİ ORDULULAR KAHVALTIDA HASRET GİDERDİ
Karadenizli arıcılar göç yolunda
YEREL

KARADENİZLİ ARICILAR GÖÇ YOLUNDA
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...