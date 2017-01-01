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Kabadüz ilçesine meteoroloji istasyonu kuruluyor



(Fotoğraflı)



Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesine üçüncü meteoroloji istasyonu kurulacak.

Meteoroloji Ordu İl Müdürü Öner Çakmak, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Başkan Kaya, Kabadüz Merkeze Meteoroloji İstasyonu kurulacağını söyledi.

İlçenin Çambaşı Yaylası ve Yokuşdibi Mahallesi'nde meteoroloji istasyonlarının olduğunu anımsatan Kaya, "Öncelikle Meteoroloji Ordu İl Müdürü Öner Çakmak'a ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.Görüşmelerimiz sonrası ilçemize üçüncü meteoroloji istasyonunu kısa süre içinde kurulacak. İlçemize kurulacak olan Meteoroloji İstasyonu hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(MB-SLH-Y)



08.05.2017 15:33:04 TSI

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