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Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 257 eser ele geçirildi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:25
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 257 eser ele geçirildi
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 257 eser ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257 parça tarihi eser ele geçirildi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ikamet eden A.Y'nin çok sayıda tarihi eser satmak için müşteri aradığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.Y. ve beraberindeki E.Y'yi gözaltına aldı. A.Y.'nin sırt çantasında Roma ve çeşitli dönemlere ait 194 bronz ve gümüş sikke, 26 bronz ve bakır yüzük, çeşitli ebatlarda 33 obje ile 4 heykel olmak üzere 257 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(BMG-UY-Y-)

08.05.2017 15:35:00 TSI
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