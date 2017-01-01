Biga'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
(Fotoğraflı)
Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Açılışa törenine; Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürü Müjdat Yüksel, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Okul Müdürü Mustafa Koroz, okuldaki törende yaptığı konuşmada, Proje Koordinatörü Serdar Karakaş başkanlığında 8 danışman öğretmen rehberliğinde 65 öğrencinin 21 bilimsel projeye imza attığını söyledi. Koroz, iki gün açık kalacak olan fuarı düzenlemekteki en temel hedeflerinin gerçek hayattaki soru ve sorunlara yönelik çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrencilerin öğrenmesi olduğunu kaydetti.
(UYC)
08.05.2017 15:35:01 TSI
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