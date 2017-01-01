YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Biga'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Biga'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Açılışa törenine; Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürü Müjdat Yüksel, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Mustafa Koroz, okuldaki törende yaptığı konuşmada, Proje Koordinatörü Serdar Karakaş başkanlığında 8 danışman öğretmen rehberliğinde 65 öğrencinin 21 bilimsel projeye imza attığını söyledi. Koroz, iki gün açık kalacak olan fuarı düzenlemekteki en temel hedeflerinin gerçek hayattaki soru ve sorunlara yönelik çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrencilerin öğrenmesi olduğunu kaydetti.

(UYC)



08.05.2017 15:35:01 TSI

NNNN

