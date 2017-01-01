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15. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:26
15. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği
15. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Devlet Tiyatroları tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' başladı.
Van Devlet Tiyatrosu önünde düzenlenen ve sirk, tahta bacak, jonglörlük ve palyaço gösterileriyle renklenen etkinliklere çok sayıda öğrenci ve sanatçı katılırken, vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Masal kahramanlarının kostümlerini giyen animatörler ise, çocuklara sanatın büyülü dünyasında eğlence dolu dakikalar yaşattı. Minik sanatseverlerin ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği şenliğin açılış törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Necat Birecik, yardımcıları Ercan Serin ve Cemal Coşkun, Devlet Tiyatroları Başrejisörü Sinan Pekinton, sinema oyuncusu Atsız Karaduman ve çok sayıda davetli katıldı.
Şenliğin açılış konuşmasını yapan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Şirin Ergüven Hamşioğlu, Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinin çocuklar ve gençler için önemine değinerek, "Çocuklar tiyatronun kapısından girdikleri andan itibaren yaşadıkları heyecan ve mutluluk bizlerin ödülü. Van Devlet Tiyatrosunun üç oyuncusu, bu şenlik sayesinde tiyatroyu tanımış, sevmiş ve sonunda meslek olarak seçmişlerdir. Böyle daha nice çocuk ve gencimizin yetişmesi dileğiyle şenliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Şenlikte konuşan Devlet Tiyatroları Başrejisörü Sinan Pekinton ise, Van'ın yaşadığı tüm acıların üstesinden gelmeyi bildiğini ve bu yüzden övgülerin en büyüğüne layık olduğunu ifade ederek, "Devlet Tiyatroları olarak toplumumuza, seyircilerimize ve en çok da gençlerimize güveniyoruz. Gençliğimizin sahip olunmaya değer en önemli şey olduğuna yürekten inanıyoruz. Güçlü bir gençliğin yetişmesi için Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğine çok önem veriyoruz. Bu şenlik sizlere umut olsun" diye konuştu.
Şenlikte konuşan sinema oyuncusu Atsız Karaduman ise, her yıl Van'da düzenlenen şenliklere katıldığını belirterek, "Bu şenliği gerçekten çok önemsiyorum. İlk şenlikte bu çocuklar gibi burada oynayan çocuklardan üçü şu anda Van Devlet Tiyatrosu sanatçısı. Bu bir kaynak ve o kaynağı iyi kullanmamız gerekiyor" dedi.
Devlet Tiyatrolarının kapatılması durumunda birçok ilde tiyatronun sona ereceğini dile getiren Karaduman, "Tiyatrodan korkmamak, bilakis tiyatroyu daha da yaygınlaştırmak gerekiyor. Eğer Devlet Tiyatroları kapatılırsa; Van'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Trabzon'da, Adana'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta tiyatro hayatı biter. Onun için hep beraber Devlet Tiyatrolarına sahip çıkacağız. Umarım daha güzel oyunlarla Devlet Tiyatrosu hizmetine devam eder" şeklinde konuştu.
Şenliğin 23 Nisan tarihine tekrar alınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Karaduman, "23 Nisan tarihinde olmamasını eleştiriyorum. Şenlik yürüyüşü mutlaka olmalı. Çünkü çocuklar, halkla buluşmalıdır. Bu duygularla gelecek sene inşallah 23 Nisan'da görüşürüz" dedi.
Konuşmaların ardından şenlik; William Shakespeare'in yazdığı, Emel Bala Gürel'in çevirdiği ve Özgür Avcu'nun yönettiği, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu 'Bir Yaz Masalı' sahnelendi.
'Her okul bir tiyatro olsun' düşüncesiyle 14 yıl önce başlatılan ve Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrolarının seçkin çocuk oyunlarının tiyatro severlerin beğenisine sunulacağı Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatro Şenliği, 14 Mayıs Pazar günü Akdamar Adası'na yapılacak geziyle son bulacak.
(ATL-MSA-Y)

08.05.2017 15:35:52 TSI
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