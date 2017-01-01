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Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bilgi yarışmasında 4.oldu



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu, Kütahya'da yapılan İmam Hatip Ortaokulları arası Siyer ve Temel Dini Bilgiler bilgi yarışmasında 4. oldu.

Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezinde yapılan 22 İmam Hatip Ortaokulunun katıldığı Siyer ve Temel Dini Bilgiler bilgi yarışmasında M.Azra Yılmaz, Z.Şevval Tekin ve Zeren Şen'den oluşan Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunu il 4.'sü oldu.

Yarışmada Kütahya Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu birinci, Emet Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Yaman, "Yarışmaya hazırlık safhasında öğrencilerle yakından ilgilendikleri için Bekir Dana ve Esra Bircan hocalarımıza, ayrıca öğrencilerimize gösterdiği yakın alakadan dolayı Milletvekilimiz Mustafa Şükrü Nazlı´ya da çok teşekkür ediyorum" dedi.(MA-EFE)



08.05.2017 15:38:30 TSI

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