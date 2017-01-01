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Ilıcalı'dan Er-Vak' a ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı Er-Vak' ı ziyaret etti.

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel ve Yönetim Kurulu Üyesi Tarihçi-Yazar Abdurrahman Zeynal ile görüşen Ilıcalı, "Çok değerli üyeleriyle Er-Vak Erzurum'un en gözde vakıflarındandır. İyi ve kötü günde Er-Vak herkesin yanında olmuştur" dedi.

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel ise, ziyaretten memnum kaldıklarını ifade etti. Siyaset üstü bir kurum olduklarını belirten Başkan Güzel, "Vakfımız her görüşten insana açıktır. Bu şehir için elimizden geleni yapmayı gayret ediyoruz. Şehrin kalkınması noktasında Er-Vak her zaman üzerine düşeni yapmıştır, yapmaya da devam edecektir" diye konuştu.

Sohbetin ardından Başkan Güzel, Ilıcalı'ya Er-Vak'ın patentli ürünü 'Dadaş Bebekler'i hediye etti.

(ERZ-AA-Y)9



08.05.2017 15:39:54 TSI

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