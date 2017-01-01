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Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesinden Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin başarılı okullarından Yunus Emre Anadolu Lisesi Bilim Fuarı düzenledi.

Okulun Spor Salonunda düzenlenen Bilim Fuarına Niğde Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Altan, Şube Müdürleri Sezai Demirhan, Ergin Küçüktürk, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Türkiye 2.'si olan proje de sergilendi

Fuarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen "Ortaöğretim Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında Türkiye 2.liğinin alındığı Enerji projesiden, Robotik ele, görme engelliler için sensörlü bastona ve rep müziğine kadar toplam 25 proje sergilendi.

Özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi gören robotik eli tasarlayan Furkan Liman; bomba ve benzeri, tehlikeli maddelerin imhasında güvenlik güçlerimizin yaralanmaması için bu kolu tasarladığını söyledi. Niğde Yunus Emre Anadolu lisesi tarafından bu yıl 2.'si yapılan 4006 Bilim Fuarı etkinliği hafta sonu da açık kalarak velilerin ve vatandaşların izlenimine de sunuldu.

(MB-YE-SK)



08.05.2017 15:40:41 TSI

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