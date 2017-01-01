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Ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu



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Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi tarafından organize edilen ve 28 Nisan'da kapılarını kitapseverlere açan 2. Kitap Fuarı, vatandaşların akınına uğrarken, ünlü yazarlar da söyleşi ve imza günleri için geldikleri Niğde'de okurlarıyla buluştu.

130 yazar ve 170 yayın evinden on binlerce kitabın, Niğdeli kitapseverlerle buluşturulduğu Niğde Belediyesi 2. Kitap Fuarı, beklenenin üzerinde ilgi gördü. 28 Nisan'da açılan 2. Kitap Fuarı kapsamında, 130 yazar, okurlarına kitaplarını imzaladı. Ünlü yazarların konferans ve söyleşileriyle renklenen kitap fuarında adeta izdiham yaşandı.

6 Mayıs Cumartesi günü, ünlü yazarlar Ahmet Şafak, Kahraman Tazeoğlu, Mustafa Armağan, Erdal Demirkıran ve Dr. Ahmet Uçar, okurlarına kitaplarını imzaladı ve ayrı ayrı söyleşi düzenledi. Ömer Halisdemir Meydanındaki Kitap Fuarında, Kahraman Tazeoğlu'nun "Aşk ve Kitap", Mustafa Armağan'ın "101. Yılında Unutulan Zafer - Kut'ül Amare", Dr. Ahmet Uçar'ın "2. Abdulhamid Han" ve Erdal Demirkıran'ın "Sen Dünyanın En Akıllı İnsanısın" konulu söyleşileri Niğdeliler tarafından büyük ilgi gördü.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da kitap fuarını ziyaret ederek yazarlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar memnun

Niğde Belediyesi 2. Kitap Fuarı'na ilgi gösteren vatandaşlar da fuarı düzenlediği için Niğde Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Fuarın her yıl düzenlenmesini isteyen kitapseverler, önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı fuar alanı oluşturulmasını talep ettiler.

İmza günü ve söyleşilere katılmak üzere Niğde'ye gelen yazarlar gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yazarların Niğde ve kitap fuarıyla ilgili görüşleri şöyle: Kahraman Tazeoğlu: "Daha önce Niğde'ye iki kez geldim ama Niğde kitap fuarına ilk kez katılıyorum. Niğde'de hakikaten ilgi çok büyük. Bu da bir yazar olarak bizi sevindiriyor. O yüzden mutluluğumuza diyecek yok. Niğde okuyan bir şehir. Burada olmak ve Niğdeliler ile imza gününde buluşmak bizim için onur verici."

Gündoğdu Yıldırım: "Ben İç Anadolu Bölgesini tanıyorum. Karamanlıyım. Niğde; Aksaray ve Nevşehir' e göre kültür seviyesi yüksek bir il. Kitap fuarını açtığı için Niğde Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir fuar ve güzel bir ortam, devamını bekliyoruz. Niğde'yi genelde takip ediyorum, Niğde'de belirli bir kitapsever kitlesi var.

Mehmet Nalbant: "Buraya gelirken Niğde'nin içinden geçtim. Caddede bir düzenleme var, çok hoş görünüyor. Burada böyle bir fuarın açılması güzel. Seneye daha güzel olacağı kanısındayım. Bir fuarın oturabilmesi için 3-4 seneye ihtiyaç var. Günden güne daha iyi olacağını düşünüyorum."

Fikret Eroğlu: "Niğde çok güzel bir şehir. Keşfedilmeyi bekleyen bir hazine var burada. Hem insan, hem coğrafi hem de doğal yapısı olarak gerçekten keşfedilmemiş bir hazine var. İnsanın kitaba olan ilgisi de güzel. Ben bütün Niğde halkını tebrik ediyorum.

Pelin Çift: Niğde'ye davet edildiğim için çok memnunum. Niğdeli okurlar hem kitaplarıma hem de programımıza çok ilgi gösteriyor. Niğde Belediyesi'ne bu fuarı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum.

(MB-YE-SK)



08.05.2017 15:41:23 TSI

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