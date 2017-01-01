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Başkan Akdoğan kitap okuma etkinliğine katıldı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ''Okusun Canlar Yeşersin Fidanlar'' projesi kapsamında düzenlenen Kitap Okuma Etkinliği' ne katıldı.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda VAV Fuarcılık tarafından organize edilen etkinliğe katılarak kitap okumanın önemine dikkat çeken Başkan Akdoğan, "Okumayan bir toplumdan okuyan bir topluma doğru yöneliyoruz'' dedi.

Akdoğan minik öğrencilerle birlikte kitap okudu

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler önce 2.Kitap Fuarı'nı gezdi ardından Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen Kitap okuma etkinliğine katıldı. Öğrencilerle birlikte etkinliğe katılarak kitap okuyan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, bir toplumun, bir ülkenin gelişmesinde kitap okumanın önemli olduğunu vurguladı. Akdoğan, "Biz kitap fuarını yaparken başta insanlarımızın şehrimizde bulamadığı kitaplar varsa onları temin etmelerini sağladık. Çocuklarımıza ve insanlarımıza kitap sevgisini aşılamak ve okumayan bir toplumdan okuyan bir topluma doğru yönelmek için kitap fuarını vatandaşımıza sunduk. Bugün de kitap okumayla ilgili programımız vardı bizde programa katılarak minik öğrencilerimizle birlikte kitap okuduk'' dedi.

Niğdemizin kültürüne katkıda bulunduk

Kitap fuarına ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Akdoğan, "Niğdemizin kültürüne kitap fuarıyla katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Bu kapsamda kitap fuarının yapılmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, kitap fuarını ziyaret eden öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm Niğdeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Kitap fuarını çok sevdik

Kitap fuarının açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler '' Kitap okumamızı sağladıkları için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kitap Fuarı'nda çok güzel kitaplar vardı. Ayrıca kitap okuma etkinliğini de çok sevdik. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, inşallah devamı gelir'' dediler.

Etkinlikte minik öğrencilerin sevgi seliyle karşılaşan Belediye Başkanı Akdoğan, öğrencilere not defteri ve kalem dağıttı, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

(MB-YE-SK)



08.05.2017 15:42:09 TSI

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