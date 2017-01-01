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Kulu'da çadır içerisinde kültür mantarı üreten çiftçiye ziyaret

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:34
Kulu'da çadır içerisinde kültür mantarı üreten çiftçiye ziyaret
Kulu'da çadır içerisinde kültür mantarı üreten çiftçiye ziyaret

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı, Ziraat Odası Başkanı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü, çadır da kültür mantarı üreten çiftçiyi ziyaret etti.
Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal, Kulu Kemaliye Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kurduğu 25 metrekare alanlık çadır içerisinde kültür mantarı üretimi yapan çiftçi Ercan Ok'u ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Çiftçi Ercan Ok, bu işe bir hevesle başladığını belirterek, "Geçen sene 5. ayda başladığım kültür mantarı 45 gün içerisinde yetişiyor. Çadırımızı kurup klimamızı aldık. Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya başladık. Mantar üretmek isteyen arkadaşlara da tavsiye ederim. Burası 25 metrekare, 2 buçuk ton kompos var, aşağı yukarı 400-500 kilogram mantar alıyorum. Satışlarda bir problemim yok memnunum. Kilogramını aşağı yukarı 5-6 TL'ye satıyoruz. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederek yardımcı olabilirim" dedi.
İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan ise, ilçede mantar üretimine başlayan bir çiftçinin çalışmasını izlediklerini dile getirerek, "Ziraat Odası olarak Kaymakam beyin de bu alanda toprakla bağlantısını bildiğimiz için aile içi üretime yönelik arıcılık, mantarcılık gibi bu tür üretime teşvik etmek için yardım ve desteklerini beklerken MEVKA'dan KOP'dan Konya Büyükşehir Belediyesi'nden bu tür destekleri takip edip Kulu'ya yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu.
Kulu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da, genç çiftçilerinin kendi imkanlarıyla tarım projesi yapıp mantar ürettiklerini ifade ederek, "Kendi imkanlarıyla marketlere pazarlamış bu işten iyi bir kazanç sağladığını ve düşünce için bu işin genişletilmesini beklemekte. Bizde aynı zamanda bu kapsamda çiftçilerimizin bu konuda bilinçlendirilmesini istiyoruz. Bu konuda Kalkınma Ajansından MEVKA'dan projeler yapan çiftçilerimizin işlerini geliştirmek istiyoruz. Bunun bir örnek olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
(ÖK-AH-Y)

08.05.2017 15:43:01 TSI
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