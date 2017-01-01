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İlkadım Belediyesinden büyüleyen el sanatları sergisi



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği, Yıldıray Çınar Eğitim ve Kültür Merkezi'nin hazırladığı "Öğrenme Etkinlikleri ve El Sanatları" yılsonu sergisi açıldı.



Samsun Yıldıray Çınar Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide ahşap, resim, cam süsleme, rölyef, çini, cam şekillendirme, kıyafet ve oturma grupları gibi 26 ayrı kategoriden oluşan ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergi için kadınlar tarafından tasarlanan kostümler, minik çocuklar tarafından defile yapılarak katılımcılara sahnelendi.

Programın açılış konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yıldıray Çınar Eğitim ve Kültür Merkezimizin yılsonu sergisi nedeniyle bir araya geldik. Ben bu sergide çok heyecanlanıyorum. Birbirinden güzel eserlerin ortaya koyulduğu bir kültür merkezidir burası. Toplamda 10 bine yakın eserimizin görücüye çıktığı güzel bir serginin açılışını gerçekleştirdik. Biz İlkadım Belediyesi olarak bu tür kültürel faaliyetlerin alt yapısını oluşturmak adına gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı halıya işledi

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide bir kursiyer tarafından yapılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işlendiği mini halı tezgahı dikkat çekti.

Açılışa katılan yüzlerce vatandaş, sergide yer alan bin bir çeşit eserleri tek tek inceledi.

(ŞB-SLH-Y)



08.05.2017 15:43:08 TSI

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