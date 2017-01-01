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Niğde'de uyuşturucu operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:34
Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının, Niğde ayağında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı, yakalanan uyuşturuculara el konuldu.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Niğde'de sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 noktaya operasyon gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 89 gr esrar maddesi, 2.54 gr eroin maddesi ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.
(YE-SK)

08.05.2017 15:43:22 TSI
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