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Kilis'te, kokmuş tavuk eti ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, bir minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Söğütlüdere yol uygulama noktasında Suriye uyruklu F.M. E., yönetimindeki 01 ME 282 plakalı araç durdurdu. Araçta yapılan aramada bir ton kokmuş tavuk ete ele geçirildi. Tavuk etlerinin incelenmesi için Gıda Yem ve Denetim Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriyeli uyruklu F.M.E'ye 16 bin TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(MAD-SD-Y)



08.05.2017 15:43:45 TSI

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