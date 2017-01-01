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SAÜ'de 'Siber Güvenlik Semineri' düzenlendi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tarafından 'Siber Güvenlik Semineri' düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe ADEO Bilişim Danışmanlık firmasından Halil Öztürkci, Gökmen Güreşçi, Eyüp Çelik, Anıl Mamak ve Muhammed Dilmaç konuşmacı olarak katıldı. Adli Bilişim uzmanı Halil Öztürkci, adli bilişimin ne olduğu ve delillerin nasıl tespit edildiği konularında sunum yaptı. Adli bilişimde bir olayı aydınlatmak için bu olaya yönelik dijital verinin elde edilmesi gerektiğini belirten Öztürkci, incelenecek makinenin içindeki kullanılacak birçok dosyanın bozulmadan ve delil olma niteliklerine zarar verilmeden elde edilmesi gerektiğini, bunun için binden fazla yöntem kullanılabileceğini, dolayısıyla adli bilişimin kendi alt alanlarına da hakim olunması gerektiğini anlattı.

Güvenlik araştırmacısı Gökmen Güreşçi, sunumunda adli bilişimi ve bilişim suçlarının nasıl aydınlatıldığı konusunu anlattı. Dijital saldırıların multidisipliner denebilecek kadar geniş bir alanda incelenebileceğini ifade eden Güreşçi, bu nedenle sadece teknik bilgilerin değil, diğer alanlardaki bilgilerin de kişiyi geliştireceğini söyledi. Siber güvenlik ekip lideri Eyüp Çelik de artık savaşların bilgisayar üzerinde gerçekleştiğini, siber saldırılarda maliyetin çok düşük olduğunu, bu nedenle kurumların da sürekli saldırıya uğradığını kaydetti. Bu saldırıların kendileri gibi hackerler tarafından test edilerek kurumun güvenlik açıklarının bulunduğunu anlatan Çelik, bu sayede kurumların kendini koruduğunu söyledi.

Anıl Mamak da sunumunda domain, domain kontrolcüsü, domain yöneticisi gibi terimleri açıklayarak, bunların zafiyetlerinden ve nasıl ele geçirildiğinden bahsetti. Siber güvenlik danışmanı Muhammed Dilmaç ise 'Sistemin Tehlikeli Çarkı' başlıklı bir sunum yaptı. Yazılan kodda açık bulunmaması için kodun kaliteli olması gerektiğine işaret eden Dilmaç, kaliteli bir kodda zafiyet bulmanın oldukça zor olduğunu belirterek, dolayısıyla bu alanda kişisel gelişimin önemine dikkat çekti.

(BCT-İÇ)



08.05.2017 15:44:57 TSI

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