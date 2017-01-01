ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Beyşehir'de kadın girişimciliğinin günümüz iş dünyasındaki rolü konuşuldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:36
Beyşehir'de kadın girişimciliğinin günümüz iş dünyasındaki rolü konuşuldu
Beyşehir'de kadın girişimciliğinin günümüz iş dünyasındaki rolü konuşuldu

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Kadın Girişimciliğinin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü" konulu söyleşi düzenlendi.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide, Konya İş Kadınları Derneği Başkanı Zeynep Aktuna öğrencilerle bir araya geldi. Dernek faaliyetlerinden bahseden Aktuna, sivil toplum kuruluşu olarak bağlı oldukları Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKKONFED)'in 2017 yılını Türk kadın girişimciler yılı ilan ettiğini söyledi. Aktuna, ayrıca bu anlamda 2017 yılının çok önemli olduğunu vurgulayarak kadın girişimciler için önemli projelere imza atılacağını belirtti.

"Kadın girişimci sayısı ülkemiz genelinde maalesef Avrupa standartlarının altında"
Türkiye'de kadın girişimci sayısının artırılmasına yönelik bir takım faaliyetlere bundan sonra daha çok yer vereceklerini anlatan Aktuna, "Kadın girişimci sayısı ülkemiz genelinde maalesef Avrupa standartlarının altında. Yüzde 30 gibi bir katılım oranımız var. Yine istihdamlı bir şekilde bunun artırılması gerekiyor. Çünkü kadın girişimci sayısını ne kadar artırırsak, o kadar refah düzeyi yüksek ve ekonomik anlamda daha güçlü bir toplum olacağımız inancındayız bizler. Kadın ne kadar çok iş dünyasına katılımcı olursa, o kadar çok ülke ekonomisi de ileriye gidecektir" dedi.
Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Acar ise, Türkiye'de yaşayan kadınların iş ve meslek sahibi olmasını çok önemsediklerini aktararak bu anlamda düzenledikleri bu programa katılımlarından dolayı konuşmacılara teşekkür etti.
Programın diğer bölümlerinde, iş dünyasının önemli kadın yöneticilerinden oluşan isimleri de konuşmacı olarak mesleki tecrübelerini ve bilgi birikimlerini salondaki öğrencilerle paylaştı.
(ARÖ-AH-Y)

08.05.2017 15:44:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yazarlar Akşehir Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı
YEREL

YAZARLAR AKŞEHİR KİTAP FUARI'NDA KİTAPLARINI İMZALADI
Konya'da Sokakta Sanat Günleri başladı
YEREL

KONYA'DA SOKAKTA SANAT GÜNLERİ BAŞLADI
Konya Büyükşehir'in web siteleri günde 220 bin kez ziyaret ediliyor
YEREL

KONYA BÜYÜKŞEHİR'İN WEB SİTELERİ GÜNDE 220 BİN KEZ ZİYARET EDİLİYOR
Yazar Kahraman Tazeoğlu Akşehir'de şiir dinletisi sundu
YEREL

YAZAR KAHRAMAN TAZEOĞLU AKŞEHİR'DE ŞİİR DİNLETİSİ SUNDU
Kulu'da çadır içerisinde kültür mantarı üreten çiftçiye ziyaret
YEREL

KULU'DA ÇADIR İÇERİSİNDE KÜLTÜR MANTARI ÜRETEN ÇİFTÇİYE ZİYARET
Başkan Özgüven'den Ereğli'ye yeni kütüphane müjdesi
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN'DEN EREĞLİ'YE YENİ KÜTÜPHANE MÜJDESİ
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Başkan Kale: &quot;Önceliğimiz daima hizmet&quot;
YEREL

BAŞKAN KALE: "ÖNCELİĞİMİZ DAİMA HİZMET"
Selçuklu Belediyesi, sosyal ve kültürel hayat katkı sağlamayı sürdürüyor
YEREL

SELÇUKLU BELEDİYESİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRÜYOR
Beyşehir'in park ve bahçeleri kadınlara emanet
YEREL

BEYŞEHİR'İN PARK VE BAHÇELERİ KADINLARA EMANET
NEÜ'de İç Hastalıkları Günleri düzenlendi
YEREL

NEÜ'DE İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ DÜZENLENDİ
Beyşehir Göl'ü balıkları artık BSA kanalına akmayacak
YEREL

BEYŞEHİR GÖL'Ü BALIKLARI ARTIK BSA KANALINA AKMAYACAK
Torku Şekerspor'un bisikletçisi Ahmet Örken Azerbaycan'da ikinci oldu
YEREL

TORKU ŞEKERSPOR'UN BİSİKLETÇİSİ AHMET ÖRKEN AZERBAYCAN'DA İKİNCİ OLDU
Konya &quot;UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı&quot;na katıldı
YEREL

KONYA "UNESCO ÖĞRENEN ŞEHİRLER KÜRESEL AĞI"NA KATILDI
Başkan Toru: &quot;Şükran Mahallesindeki dönüşüm şehre damga vuracak&quot;
YEREL

BAŞKAN TORU: "ŞÜKRAN MAHALLESİNDEKİ DÖNÜŞÜM ŞEHRE DAMGA VURACAK"
Seydişehir'de jeo termal kuyu çalışmalarında sona gelindi
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE JEO TERMAL KUYU ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
Atiker Konyaspor'dan hakemlere eleştiri
YEREL

ATİKER KONYASPOR'DAN HAKEMLERE ELEŞTİRİ
Konya'da, Karayolu Trafik Haftası kutlandı
YEREL

KONYA'DA, KARAYOLU TRAFİK HAFTASI KUTLANDI
Uluslararası öğrenciler ülkelerini Konya'da tanıtıyor
YEREL

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ÜLKELERİNİ KONYA'DA TANITIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi 14. &quot;eTR Ödülleri&quot;nde 2 proje ile finalde
YEREL

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 14. "ETR ÖDÜLLERİ"NDE 2 PROJE İLE FİNALDE
Akşehir'de, &quot;Ailede Akraba ve Kaynanalar ile İletişim&quot; semineri
YEREL

AKŞEHİR'DE, "AİLEDE AKRABA VE KAYNANALAR İLE İLETİŞİM" SEMİNERİ
Aracına çarpıp kaçan sürücüyü bıçakla yaraladı
YEREL

ARACINA ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLA YARALADI

Konya'da esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasında
YEREL

KONYA'DA ESNAFIN DARBEDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Robot Hostes Ada Bursa Bilim Şenliğinde yoğun ilgiyle karşılandı
YEREL

ROBOT HOSTES ADA BURSA BİLİM ŞENLİĞİNDE YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...