Gözaltına alınan hakim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
NİĞDE (İHA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 kadın hakim gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince 1 kadın hakim gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanan Hakim Adliyeye sevk edildi. Mahkeme hakimi, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
(YE-SK)
08.05.2017 15:45:44 TSI
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