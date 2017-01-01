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SATSO'da ÖTV ve KDV indirim uygulaması değerlendirildi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesine faaliyetlerini sürdüren ve çoğunluğunu beyaz eşya ve mobilya sektör temsilcilerinin oluşturduğu 8, 9. ve 26. Meslek komiteleri aylık olağan komite toplantılarında ÖTV ve KDV indirimi uygulamasını değerlendirdiler.

Sakarya il genelinde mobilya ve beyaz eşya sektörünü SATSO bünyesinde temsil eden 8, 9. ve 26. Meslek komitesi aylık olağan toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıların ana gündem maddesini piyasayı canlandırmak için 3 Şubat'ta hayata geçirilen Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerindeki süre uzatımının etkileri oluşturdu. Mobilya ve beyaz eşyadaki KDV ve ÖTV indirimini Eylül ayı sonuna kadar uzatılmasının sektörün canlanması açısından önemine değindiler. ÖTV ve KDV indiriminin tüketicinin ertelediği satın alma kararını öne çektiğini belirten komite üyeleri, indirimin devam etmesinin özellikle yaz aylarında yeni ev kuracaklar açısından tüketimin daha da artmasına olanak sağlayacağını ve dolayısıyla tüketimin ithalata gitmeyerek Türkiye'de kalacağını pazarın canlandığını ifade ettiler. SATSO 8, 9. ve 26. Meslek komiteleri mobilya ve beyaz eşya sektöründeki indirim süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasının pazarı büyütmeye devam edeceğini de belirterek ülke ekonomisine olumlu katkılarının başladığını ve ilerleyerek devam edeceği belirtildi.

(BCT-İÇ)



08.05.2017 15:49:02 TSI

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