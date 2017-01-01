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MASKİ Derbent'in altyapısını yeniliyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:41
MASKİ Derbent'in altyapısını yeniliyor
MASKİ Derbent'in altyapısını yeniliyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Derbent Mahallesinde 20 kilometrelik kanalizasyon hattı yenileme çalışması için proje hazırlıklarına başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı, Turgutlu'nun Derbent Mahallesinde sık sık arızalara ve tıkanıklara neden olan kanalizasyon hattını yenileme çalışmaları için proje hazırlıklarına başladı. 20 kilometrelik kanalizasyon hattı ile mahalledeki yeni yerleşim bölgeleri de sağlıklı altyapıya kavuşmuş olacak. MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı ile İller Bankası teknik personelleri mahallede ön etüt çalışması gerçekleştirdi.

"Mahallemiz sağlıklı altyapıya kavuşacak"
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kanalizasyon hattı yenileme çalışması için mahallede yapılan etüt çalışmasından dolayı çok memnun olduklarını belirten Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt, "Mahallemizde bulunan kanalizasyon hatları çok eski olduğu için sık sık tıkanmalara neden oluyordu. Ayrıca yollarda çökmeler de yaşıyorduk. Mahallemizdeki yeni yerleşim bölgesinde ise hiç altyapı yok. Yapılacak bu çalışma sayesinde kötü koku giderilecek ve mahallemiz sağlıklı altyapıya kavuşacak. Mahalle sakinleri olarak çok memnunuz. Şahsım ve mahallem adına altyapımızın yapılacak olmasından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederim" dedi.
(SC-Y)

08.05.2017 15:50:06 TSI
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