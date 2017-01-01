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MÜSİAD 96. GİK toplantısına Düzce'de katılım sağladı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:41
MÜSİAD 96. GİK toplantısına Düzce'de katılım sağladı
MÜSİAD 96. GİK toplantısına Düzce'de katılım sağladı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet MÜSİAD 96. Genel İdare Kurulu toplantısına katılım sağladı.
MÜSİAD 96. Genel İdare Kurulu Toplantısı İnegöl Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
MÜSİAD Genel Merkez Genel Kurulu ve MÜSİAD faaliyetleri üzerine gerçekleştirilen toplantıda eş zamanlı olarak Başkanlar Toplantısı, Teşkilatlanma Başkanları Toplantısı, Sektör Kurulu Başkanları Toplantısı, Gençlik Kurulu Başkanlar Toplantısı ve Sektörel masa toplantıları gerçekleştirildi.
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, Genel İdare Kurulu Toplantısı hakkında yapmış olduğu açıklamada "MÜSİAD 24. Olağan Genel Kurulumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 3 Haziran 2017 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirileceğiz. Genel Kurulumuz ve MÜSİAD'ın diğer faaliyetleri ile ilgili olarak Genel İdare Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik ve bir yol haritası belirledik. MÜSİAD Düzce Şubesi olarak alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Verep, Yakup Demircan, Nurullah Veli, Bedri Sütlü, Murat Taştepe, Aziz Öz, geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi Mehmet Coşkun, Genç MÜSİAD Başkanı Ömer Levent Bilgin, Genç MÜSİAD yönetim kurulu Üyeleri Hakan Bekar, Yunus Emre Gülay, Gökhan Top, Sadık Terzi, Onur Cezayirlioğlu ve Şube Müdürü Fatih Güngör 'den oluşan heyet ile 96. Genel İdare Kurulu Toplantısına katılım sağladı.
(AY)

08.05.2017 15:50:10 TSI
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