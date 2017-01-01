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Tosya'da öğrenciler 3D yazıcı yaptı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:42
Tosya'da öğrenciler 3D yazıcı yaptı
Tosya'da öğrenciler 3D yazıcı yaptı

(Görüntülü-Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
Kastamonu (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından atık makine parçaları kullanılarak 3D yazıcı yapıldı.
Son dönemde oldukça fazla adından bahsettiren 3D yazıcı üzerine Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Mustafa Yıldız ve Cengiz Kasap, öğrencilerle birlikte atık makine parçalarını kullanarak 3D yazıcı icat ettiler.

"Okulumuzun maddi desteği olsa daha neler yaparız"
Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Mustafa Yıldız, yoğun bir çapa ve birazda para harcayarak öğrencilerinde emekleri ile 3D yazıcı icat ettiklerini belirterek, "Okulumuz şu an yapılan bu çalışmalarla ilçemizin önemli bir eğitim kurumu durumuna geldi. Eğer yeterli maddi ve manevi destek olur ise bizler öğretmen ve öğrencilerimizle çok daha değişik çalışmalar ve makineler yaparız" dedi.

"Öğrencilerimiz ara eleman değil artık ana eleman oldu"
Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mahmut Sami Otlu ise, okulun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından yapılan 3D yazıcının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Bizler idare olarak fazla bir maddi katkımız olmadı fakat her zaman manevi olarak öğrencilerimizi destekledik" diye konuştu. Otlu, "Okulumuz 1973 yılında eğitim ve öğretim hayatına başladı. Şuan okulumuzda 4 ana bölümde eğitim vermekte. Okulumuz öğrencilerin yapmış olduğu bu 3D yazıcı ile hayal ettiğimiz aklımızdan geçen 3 boyutlu modellerin hepsini bilgisayar ortamında tasarlayarak yardımcı programlarla makineye aktararak, istediğimiz her şeyi gerçek nesnelere dönüştürebiliyoruz. Bugün Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan öğrencilerimiz iş hayatında 'Ara eleman değil Ana Eleman' oluyor. Üreten ve düşünen ve de düşünce ufku geniş öğrencilerimiz okulumuzu tercih ettiklerinde çok daha farklı şeyler üretmek azmindeyiz. Okul olarak şimdiki hedefimiz ve projemiz CNN makinesi yapmak. Bu makine yapımı ile ilgili epey yol aldık. Fakat okulumuzun imkanlarının kısıtlı olması bizi şu an için durma noktasına getirdi. Maddi imkanların yetersizliği bizim bu projeyi bitirmemiz de en önemli sorun oluyor" dedi.
(SDA-Vİ)

08.05.2017 15:51:38 TSI
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