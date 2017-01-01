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Malatya'da trafik haftası kutlamaları

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:43
Malatya'da trafik haftası kutlamaları
Malatya'da trafik haftası kutlamaları

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya'da, Trafik Haftası dolayısıyla Trafik Eğitim Parkında etkinlik düzenlendi.
2017 Yılı Karayolu Trafik Haftası açılışı töreni Yeşiltepede bulunan Trafik parkında yapılan törene, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,İl
Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, öğrenciler katıldı. Törende ilk konuşan Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, bu haftanın kutlamasındaki amacının trafikte farkındalık oluşturulmak olduğunu söyleyerek,"Günümüzde devletlerin gelişmişlik göstergelerinden birisi de trafik ve trafik güvenliğine verilen önemdir. Modem hayatın ayrılmaz bir parçasını oluşturan Trafik, günlük yaşamda birçok kolaylık sağlamasına ve insan yaşamına refah katmasına rağmen, çeşitli olumsuzlukları ve sorunları da beraberinde getirmektedir. Ülkeler bazında değişiklik göstermekle birlikte, trafik sorunu hayatın önemli ve kaçınılmaz unsurlarından birisi haline gelmiştir" dedi. Yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Urhal," Yük. Taşımacılığı denetiminde; 2016 yılı için beş 5 bin 548 araç kontrolü hedeflenmiş edilerek hedef yüzde 75 oranında aşılmıştır. Yolcu taşımacılığı denetiminde: 2016 yılı için 3 bin 539 araç kontrolü hedeflenmiş edilerek hedef yüzde 56 oranında aşılmıştır. Alkol denetiminde 2016 yılı için 27 bin 420 araç kontrolü hedeflenmiş, 28 bin 524 araç kontrol edile k h-d f yüzde 4 oranında aşılmıştır" ifadelerini kullandı. İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, ise yaptığı konuşmada, "Günümüzde her aile ve birey trafikte birer aktördür. Biz burada konuşurken bizim ailemizden biri trafikte bir hareketin içindedir, yayadır, yolcudur veya sürücüdür. Bu nedenle bu hafta tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Bazı gün ve haftaların konusu kutlamadır, bazılarının konusu anmadır. Trafik Haftasının konusu ise bilinçlendirmediler, eğitimdir ve toplumun trafik konusunda duyarlılığını artırmaktır, işte bu vesile ile her yıl Mayıs ayında bu konu üzerinde etraflıca durulmaktadır" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada son dönemlerde yapılan çalışmaların trafik kazalarını azaltığını söyleyerek, "Trafikte can kaybı ve hasarlı noktasında baktığımız zaman dünya sıralamasında hep ilk sıralardaydık bu da bizim için utanç vericiydi. Son dönmelerde yapılan hizmetler, yapılan otoyollar trafik kazalarını ciddi manada azalttı" ifadelerini kullandı. Vali Mustafa Toprak ise haftanın önemine değinerek, "Her yıl düzenlenen Trafik Haftasının amacı, her yaştaki vatandaşlarımızın dikkatini trafik ve trafik güvenliği konusu üzerine çekerek, bu konuda daha duyarlı toplum oluşturmaktır. Trafik kurallarına uymak insanın kendine ve çevresine duyduğu saygının bir tezahürüdür ve medeni bir insan olmanın gereğidir. Trafikte en önemli unsurun insan olduğu, yolun durumuna, araca ve yol güvenliğine, azami dikkati gösterecek sürücülerin, trafiğin belirleyici faktörü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan, çağımızın en önemli sorunlarından birisi hiç şüphesiz ki trafik kazalarıdır. Malatya ilimizin de en önemli sorunları arasında trafik gelmektedir. Günlük yaşantımızın her safhasında trafik ile iç içe olmamız, hızla artan taşıt sayısı ve trafik kuralları ihlalleriyle gerçekleşen trafik kazaları; birçok maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Kimi zaman facia boyutlarına ulaşan kazalar; çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirmesi, yaralanmaların ya da sakat kalmaların yanı sıra, büyük ekonomik kayıplara da neden olmaktadır" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Trafik Haftası nedeniyle kurum ve kuruluşlarında başarılı olan personele protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.
(EA-SD-Y)

08.05.2017 15:52:05 TSI
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