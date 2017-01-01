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Meclis Başkanı İsmail Kahraman Birlik Vakfı'nı Ziyaret Etti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Alparslan Ötüken - Cem Atakan

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nde, Birlik Vakfı'nın Kurucular Kurulu Üyesi Yaşar Karayel ve Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel tarafından karşılanan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, vakfın yönetimi ve üyeleri ile sohbet etti. Birlik Vakfı Kayseri Şube Yönetimi ile tek tek tanışan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, hatıra defterini de imzaladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AÖ-Y)



08.05.2017 15:55:56 TSI

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