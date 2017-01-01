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Karacabey Longoz Maratonu çekişmeli geçti



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Longoz Ormanları'nda yapılan maraton çekişmeli geçti.

Oksijen deposu Longoz Ormanları'nda gerçekleştirilen yarışlar büyük ilgi gördü. Profesyonel atletler için 15 kilometrelik 'Longoz Maratonu', bütün vatandaşlara açık 3 kilometrelik 'Halk Koşusu' yapıldı. 400'e yakın sporcunun katıldığı maraton Karacabey Yeniköy'de başladı, Longoz Ormanları'nı oluşturan güzergâhtan sonra başlangıç noktasında son buldu.

Maraton, büyük çekişme ve heyecana sahne oldu. Koşu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın startı ile başladı. Erkeklerde yarışmayı, Aykut Taşdemir 36.11'lik derecesiyle birinciliği elde ederken 3 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İkinciliğini, Ramazan Barbaros, üçüncülüğü ise Nuri Kömür kazandı.

Kadınlarda Sebahat Akpınar 43.13'lük derece ile maratonu birinci olarak tamamlarken 3 Bin TL'lik ödülü kazandı. Yarışmanın ikinciliğini Nursel Karataş, üçüncülüğünü ise Seda Akkaya kazandı.

Başkan Ali Özkan ödül, "Karacabey Longoz koşusunu 2. defa gerçekleştiriyoruz. Katılan arkadaşlar organizasyondan memnun kalıyorlar. Katılan bütün sporculara ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin muhtelif vilayetlerinden bu koşumuz için gelenler var. Hepsinin emeğine sağlık. Biz sporu çok önemsiyoruz. 2011 yılında Karacabey'de lisanlı sporcu sayısı 280 iken şu an 6 binlere ulaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



08.05.2017 15:56:00 TSI

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