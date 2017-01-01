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Medeniyet Araştırmaları Kulübünde Kerkük masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan İstanbul Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Kulübü'nde gerçekleşen panele katıldı.

İstanbul Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Kulübü'nde gerçekleşen panelde Irak Türkmenleri ve Kerkük masaya yatırıldı. Panele Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan da konuşmacı olarak katıldı. Yavuzaslan yaptığı konuşmada, "Kerkük Türkiye'nin kardeşidir, ilgi bekler, ağabeylik bekler. Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" dedi.

Bölgede sözde bir oylama yapılacağını kaydeden Yavuzaslan, "Türkiye'de milliyetçi damarı olan çevrelerde bir Kerkük ve Türkmen hassasiyeti vardır. Söylemlerde kimse Türkmenlerin kılına dokundurmaz. Alan pratiklerinde karşılığı olmayan devlet politikalarını da bakılırsa Türkmeneli bir çıkmazda. 16 Nisan halk oylaması arifesinde 28 Mart'da başlayan korsan bayrak dikme projesi 1 Mayıs'ta tamamlandı. Kerkük valisi IBKY'den aldığı destekle Kerkük'teki resmi kurumlara Irak bayrağının yanına IBKY bayrağını asma sürecini tamamladı. 2017 yılında Temmuz-Ağustos aylarında IBKY'de sözde bir bağımsızlık oylaması yapılacak. Yapılması planlanan oylamaya Kerkük'de dahil edilecek. Erbil'de ve Kerkük'de yapılan toplantılar da sözde bağımsızlık oylaması için komisyonlar kuruldu" diye konuştu. .

Panel sonrası Medeniyet Araştırmaları Kulübü üyeleri gazeteci Güngör Yavuzaslan'a ağaç dikim anı beratı takdim etti. Yavuzaslan'da öğrencilere Irak Türkmeneli bayrağı hediye etti.

Yavuzaslan, İstanbul Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Kulübü yönetim kurulu üyeleri Ahmet Hilmi Yaşar Dilara Çimen,Gamze Ergün, Asya Karagül, Havva Dündar, Melike Alaybaşı'na Irak'ta yaşanan insanlık dramına karşı duyarlıklarından dolayı teşekkür etti.

(AY-İÇ)



08.05.2017 15:56:16 TSI

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