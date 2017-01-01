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Yazar Kahraman Tazeoğlu Akşehir'de şiir dinletisi sundu



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Şair ve Yazar Kahraman Tazeoğlu, Akşehir 3. Kitap Fuar kapsamında ilçeye gelerek bir şiir dinletisi sundu.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' ismiyle düzenlenen proje kapsamında açılan 'Akşehir 3. Kitap Fuarı' kapsamında Akşehir'e gelen Şair ve Yazar Kahraman Tazeoğlu, Akşehirlilerden yoğun ilgi gördü. Yazar Tazeoğlu Akşehir'deki ilk etkinliği kapsamında Akşehir Kültür Merkezi'nde bir şiir dinletisi sundu. Gençlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Kahraman Tazeoğlu birbirinden güzel şiirlerini Akşehirliler için seslendirdi. Program sonunda Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel tarafından Yazar Tazeoğlu'na bir plaket takdim edildi.

Şiir dinletisinin ardından Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'ndaki 'Akşehir 3. Kitap Fuarı' alanına geçen Yazar Tazeoğlu burada hayranlarına kitaplarını imzaladı. Yoğun ilgi gören Tazeoğlu'na kitap imzalatmak isteyen Akşehirliler uzun kuyruklar oluşturdu.

Akşehir'de ve Nasreddin Hoca'nın kentinde böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kahraman Tazeoğlu, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

(CF-AH-Y)



08.05.2017 15:56:39 TSI

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