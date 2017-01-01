YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Toplum yararına çalışma projesi değerlendirildi

Toplum yararına çalışma projesi değerlendirildi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan "Toplum Yararına Çalışma Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonunda Vali Nusret Dirim başkanlığında yapılan toplantıya Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Recep Hasar, Kurucaşile Kaymakamı Murat Ekinci, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Arslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Mahmut Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler katıldı.

Toplantıda Bartın ve İlçelerinde Toplum Yararına Programların uygulanacağı yerler ve uygulanacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

(AY-Y)



08.05.2017 15:57:56 TSI

NNNN

