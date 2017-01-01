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Toplum yararına çalışma projesi değerlendirildi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:49
Toplum yararına çalışma projesi değerlendirildi
Toplum yararına çalışma projesi değerlendirildi

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan "Toplum Yararına Çalışma Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonunda Vali Nusret Dirim başkanlığında yapılan toplantıya Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Recep Hasar, Kurucaşile Kaymakamı Murat Ekinci, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Arslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Mahmut Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler katıldı.
Toplantıda Bartın ve İlçelerinde Toplum Yararına Programların uygulanacağı yerler ve uygulanacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
(AY-Y)

08.05.2017 15:57:56 TSI
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