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CHP İl Başkanı Yılmaz Zenginden sert tepki



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Özel bir televizyon kanalında Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı hakkında yapılan açıklamalara CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin tepki gösterdi.

Atatürk'ün manevi kızı Atıf İnan ile ilgili yapılan açıklamalar karşısında kimsenin sessiz kalmayacağını ifade eden Zengin, "Uydurulan birçok şey Atatürk'e mal edilmeye çalışılıyor. Allah bu vicdansızlığı affetmez. "dedi.

Tarihçilerin gerekli incelemeleri de yaptığını ifade eden İl Başkanı Zengin, "Gerekli bütün araştırmalar yapılacak ve kamuoyu aydınlatılacak bu iddiaları ortaya atanlarda hukuk önünde hesap verecektir. Bizler tarihi yeniden öğrenecek değiliz. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu hakkında böyle mesnetsiz iddialar yanlış ve saptırma amacı gütmektedir."diye konuştu.

(EÖ-AÖ-Y)



08.05.2017 16:00:16 TSI

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