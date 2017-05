YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıkamış'ta bir arazide cephanelik ele geçirildi

Sarıkamış'ta bir arazide cephanelik ele geçirildi



KARS (İHA) - Sarıkamış'ta jandarma ekiplerini görerek kaçan traktörün girdiği arazide yapılan aramada iki silah, bir makineli silah ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış Jandarma Karakolu ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, 09.02.2017 tarihinde meydana gelen kasten adam öldürme olayına karışan E.T ve E.T.'nin kullandığı traktör, jandarma ekiplerince görünce kaçmaya başladı. Jandarmanın takibi sonrasında traktör arazi, içerisinde durduruldu. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile traktörde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

"Arazide yapılan detaylı aramada adeta cephanelik ortaya çıktı"

Traktörün arazi içerisinde gittiği yol üzerinde jandarma ekiplerince yapılan detayla aramada, arazide 1 adet glock marka tabancaya ait şarjör, uzi marka makineli tabanca, 1 adet şarjör içerisinde 20 adet MKE yapımı 7,65 mm mermi ele geçirildi.

Daha sonra aramayı daha da derinleştiren jandarma, tarlada mayın detektörü yaptığı aramada üzerinde yazılı 1 adet glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör içerisinde 10 adet 9 mm MKE yapımı mermi buldu.

Kasten adam öldürme olayında kullanıldığı düşünülen ve jandarmanın dikkati ile delilleri karartmak isterken yakalanan O.N.T., E.T. ve E.T. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

