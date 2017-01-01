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Miniklerden Anneler Günü gösterisi



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'taki İlyas Sami Ortaokulu anasınıfı öğrencileri tarafından Anneler Günü dolayısıyla bir gösteri düzenlendi.

İlyas Sami Ortaokulu konferans salonunda okulöncesi öğretmenleri Meryem Eskici Koçlardan ve Mutlu Karakoç tarafından hazırlanan kutlama programına anneler, babalar ve öğrenciler katıldı. Okulöncesi öğretmenleri Meryem Eskici Koçlardan ve Mutlu Karakoç, annelerin gününü kutlayarak, "Annelerimizi bu değerli günde bir günde olsa anmak için bu programı düzenledik. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.

Daha sonra çocuklar tarafından hazırlanan 'Çocuklarınızdan mesaj var' temalı video izlenirken, Anneler Günü ile ilgili şiirler okundu. Çeşitli gösterilerin yapıldığı programda; anne ve babalar çocuklarının gösterileriyle mutlu dakikalar geçirdi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan İlyas Sami Ortaokulu Müdürü Seracettin Koçlardan ise, "Anneler Günü münasebetiyle anaokulu öğretmen ve öğrencilerimizle beraber böyle güzel bir program düzenledik. Öğrencilerimiz birbirinden güzel gösteriler sergileyerek salonda bulunan herkesin büyük beğenisini topladılar. Bu programda emeği geçen başta anaokulu öğretmenlerimiz Meryem Eskici Koçlardan ve Mutlu Karakoç olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, bütün anne ve anne adaylarımızın Anneler Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(UU-MSA-Y)



08.05.2017 16:03:37 TSI

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