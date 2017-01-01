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Gezgin: "Birlik olarak biz de tesislerimizi kuracağız"



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - AK Parti Muğla il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, Milas Süt Birliği yönetimine ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında birliğin çalışmaları hakkında bilgi aktaran Milas Süt Birliği-Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Gezgin, Türkiye genelinde 305 süt birliğinin bulunduğunu, Milas Süt Birliği'nin gerek üye sayısı gerekse yatırımlarıyla öne çıkan bir birlik olduğunu dile getirerek "Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin metrekare yer aldık. İnşallah bu bölgenin de faaliyete geçmesiyle birlik olarak biz de burada tesislerimizi kuracağız" dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, İlçe Başkanı Levent Akyer, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri tarafından Milas Süt Birliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Ak Partililer, Milas Süt Birliği - Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Gezgin, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri tarafından karşılandı.

Süt tozu konusunda önemli adımlar atıldı

Mete ve beraberinde bulunanlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, turizm alanında yaşanan sıkıntıların tüm sektörleri ilgilendirdiğini ifade eden Başkan Gezgin, "bazı kesimler turizmin çok da önemli olmadığını düşünüyordu. Fakat geçtiğimiz yıl turizm sektöründe yaşanan sıkıntıların hemen hemen her sektörü etkisi altına aldığını gördük. Süt üreticileri olarak bizleri de çok etkiledi. Bu sıkıntılı günlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız süt tozu konusunda önemli adımlar attı. Yapılan çalışma çok önemliydi. Firmalara süt tozu desteği verilirken, Bakanlığımızın yaptığı en son çalışma ile üretici örgütler üzerinden süt tozu üretimi desteklenme kapsamına alındı. Bu da örgütlerin ve üyelerinin sıkıntılı süreçte rahatlamasını sağladı. Bakanlığımıza bu olumlu adımları için üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Süt tozu desteklemelerinin devam etmesini bekliyoruz. Eğer böyle bir adım atılmasaydı birçok hayvan kesime gidecek, üreticiler daha da zor günler yaşayacaktı" dedi.

Türkiye genelinde 305 süt birliğinin bulunduğunu, Milas Süt Birliği'nin gerek üye sayısı gerekse yatırımlarıyla öne çıkan bir birlik olduğunu dile getirerek yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Gezgin, "Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin metrekare yer aldık. İnşallah bu bölgenin de faaliyete geçmesiyle birlik olarak biz de burada tesislerimizi kuracağız. Şuanda gündemimizde ürünlerimizi yarı veya tam mamul şeklinde üreticiden tüketiciye ulaştırabileceğimiz bir yatırım alanı var. Açacağımız yeni yerimizde kırmızı etin yanı sıra günlük süt gibi tarım ürünlerini hemşehrilerimize ulaştırmaya çalışacağız. Bölgemizin böyle bir yatırıma ihtiyacı var" dedi.

Bakan Çelik, Muğla'ya davet edilecek

Referandum öncesinde ziyaret ettikleri sivil toplum örgütlerini, referandumdan sonra da ziyaret ederek teşekkür etmek istediklerini belirten Ak Parti İl Başkanı Mete ise Rusya ile gerçekleşen görüşmelerin olumlu yönde sürdüğünü, bu görüşmelerin özellikle turizm ve tarım ürünleri ihracatı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yanı sıra bazı müsteşarların Muğla'ya davet edileceğini de dile getiren İl Başkanı Mete, "Sayın Bakanımız ve bazı bakanlık yöneticilerini de inşallah önümüzdeki günlerde Muğla'ya getirerek, üreten Muğla buluşmasını gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer ise, Milas Süt Birliği'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, Birliğin Milas'a ciddi anlamda katkısı olan bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Milas Süt Birliği Başkanı Gezgin tarafından, Ak Parti Muğla İl Başkanı Mete'ye, geçtiğimiz yıl AK Parti Muğla İl Teşkilatı tarafından hayata geçirilen "Üreten Muğla Projesi"den dolayı teşekkür plaketi verildi.

(DL-MB-Y)



08.05.2017 16:04:59 TSI

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