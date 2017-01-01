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Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar el sanatları sergisi açtı



(Fotoğraflı)



Veysel Korkmaz

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocukların hazırladığı Geleneksel 5. El Sanatları Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergi hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut,"Çocuklarımıza kültür ve değerlerimizi en iyi şekilde aktarmayı vazife bilerek il müdürlüğümüz olarak çalışmalarımıza şevk ve samimiyetle devam etmekteyiz. Çocuklarımıza ilham vererek birey olduklarının farkındalığına varıp kendi özgüvenlerini geliştirmelerini gerektiğinde bağımsız iş gücünü yapabilmelerini, özellikle kültürümüzü tanımalarını hedefliyoruz"' dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Daha sonra katılımcılar sergiyi gezerek çocukların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(UY-Y)



08.05.2017 16:05:21 TSI

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