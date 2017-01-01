ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar el sanatları sergisi açtı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:56
Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar el sanatları sergisi açtı
Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar el sanatları sergisi açtı

(Fotoğraflı)

Veysel Korkmaz
SİVAS (İHA) - Sivas'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocukların hazırladığı Geleneksel 5. El Sanatları Sergisi'nin açılışı yapıldı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergi hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut,"Çocuklarımıza kültür ve değerlerimizi en iyi şekilde aktarmayı vazife bilerek il müdürlüğümüz olarak çalışmalarımıza şevk ve samimiyetle devam etmekteyiz. Çocuklarımıza ilham vererek birey olduklarının farkındalığına varıp kendi özgüvenlerini geliştirmelerini gerektiğinde bağımsız iş gücünü yapabilmelerini, özellikle kültürümüzü tanımalarını hedefliyoruz"' dedi.
Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Daha sonra katılımcılar sergiyi gezerek çocukların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.
(UY-Y)

08.05.2017 16:05:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
YEREL

SİVAS'TA KKKA HASTALIĞI ŞÜPHESİYLE ÖLÜM
Sivas'ta 3 kilo esrar ele geçirildi
YEREL

SİVAS'TA 3 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Sivasspor'un &quot;58&quot; uğuru
YEREL

SİVASSPOR'UN "58" UĞURU
Sivas merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Sivas'ta kirpi kurtarma operasyonu
YEREL

SİVAS'TA KİRPİ KURTARMA OPERASYONU
15 Temmuz gecesi fotoğraflarla anlatıldı
YEREL

15 TEMMUZ GECESİ FOTOĞRAFLARLA ANLATILDI
SDT, 'Lysistrata' ile İzmir'de perde açacak
YEREL

SDT, 'LYSİSTRATA' İLE İZMİR'DE PERDE AÇACAK
Sivas'ta Türk'ün Turan Gecesi düzenlendi
YEREL

SİVAS'TA TÜRK'ÜN TURAN GECESİ DÜZENLENDİ
Sivasspor'da galibiyet sevinci
YEREL

SİVASSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ

Kazazedeyi şemsiyeyle yağmurdan korumaya çalıştılar
YEREL

KAZAZEDEYİ ŞEMSİYEYLE YAĞMURDAN KORUMAYA ÇALIŞTILAR
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...