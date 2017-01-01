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Mardin'de rahvan atları yarışı renkli görüntülere sahne oldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:57
Mardin'de rahvan atları yarışı renkli görüntülere sahne oldu
Mardin'de rahvan atları yarışı renkli görüntülere sahne oldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de düzenlenen 18'inci Geleneksel Rahvan At Yarışları Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Mardin'de 18'inci Geleneksel Rahvan At Yarışları Şampiyonası düzenlendi. Mardin Rahvan Atları Kulübü'nün desteği ile Zınnar Arena'da 7 kategoride yapılan şampiyonaya 20 ilden 100'e yakın yarışmacı katıldı. Yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada, derece yapanlara çeşitli ödüller verildi.
Mardin Rahvan Atları Kulübü Başkanı Mehmet Emin Dündar, yarışmanın doğu ve batıyı birleştirdiğini söyledi. Dündar, "Mardin'de Geleneksel Rahvan At Yarışları Şampanyasını yaptık. Mardin'de 18'inci yarışmayı yapabildik. Esas yarışımız dün idi fakat hava muhalefeti nedeniyle bugüne erteledik. 15-16 iden katılım vardı, 100'e yakın sporcu katıldı. Gaziantep'ten Samsun'a kadar, Doğu illerinden Van'dan Erzurum'a kadar katılımcılarımız vardı. Hükümetimizden ricamız bu etkinlikleri desteklemeleridir. Yerel yönetimler bu etkinlikleri finanse etmelidir. Kültürel etkinliklerin sinerjisi çok büyüktür. Tüm insanları bir araya getiriyor. Doğu'sundan Batı'sına kadar fikirleri ayrı olsa da atçılık camiasında birleşiyorlar. Bu konuda desteklenmesi ve gelişmesi lazım" dedi.
(MSK-MP-Y)

08.05.2017 16:05:52 TSI
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