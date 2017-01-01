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Adana'nın kardeşleri artıyor

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve Özbekistan'ın Andican kentiyle Adana'nın 'kardeş şehir' olmasını ön gören teklif, görüşülmek üzere AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'na gönderildi

- Budapeşte ve Andican şehirlerinin 'kardeş' olması halinde Adana'nın toplamda 18 kardeşi olacak



(Fotoğraflı)



Nuri Pir

ADANA (İHA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve Özbekistan'ın Andican kentiyle Adana'nın 'kardeş şehir' olmasını ön gören teklif, görüşülmek üzere komisyona gönderildi. Teklifin kabul edilmesi halinde, Adana'nın kardeş kent sayısı 18'e çıkacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ilk oturumu, Hüseyin Sözlü'nün başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, turizm unsurlarıyla dikkat çeken Macaristan'ın başkenti Budapeşte ile 745 kişinin hayatını kaybettiği ayaklanmayla anılan Özbekistan'ın Andican şehirleri ile Adana'nın 'kardeş şehir' ilan edilmesi gündeme geldi.

Kardeş şehir ilanı, görüşülmek üzere AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'na gönderildi. Kardeşlik ilanının kabul edilmesi halinde Adana'nın kardeş kent sayısı 18'e çıkacak.

Ticari ve kültürel anlamda yakınlık kurmak amacıyla ilk kez 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Houston kentiyle 'kardeş' olan Adana'nın diğer kardeşleri şöyle:

Memphis (ABD) (1992)

Gülistan (Özbekistan) (1992)

Tosya (Türkiye) (1993)

Taşhavuz (Türkmenistan) (1994)

Montrail (Meksika) (1994)

Gorazde (Bosna Hersek) (1996)

Bear Sheva (İsrail) (2000)

Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) (2012)

Teksas (ABD) (2012)

Akra (Gana) (2012)

Moravya - Silesya (Çek Cumhuriyeti) (2013)

Ben Araus (Tunus) (2013)

Franceville (Gabon Cumhuriyeti) (2014)

Gostivar (Makedonya) (2014)

Bar (Karadağ) (2016)

(NPR-Y)



08.05.2017 16:09:24 TSI

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