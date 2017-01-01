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Başkan Yılmaz: "Güzelliklerimizi maskelemişiz"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini estetikle değiştirmeye yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Estetik ve modern şehir çalışmalarını kentin tanıtımı açısından büyük fırsat görülen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesinde ivme kazandıran Büyükşehir Belediyesi, hem şehir merkezinde hem de şehrin giriş çıkışlarını sağlayan üç ana arter karayollarında hummalı bir faaliyet yürütüyor.

Samsun, Kent Estetik Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda kötü, çirkin çevre ve görüntü kirliliğinden arındırılıyor. Şehrin güney, batı ve doğu giriş ve çıkışları ile tarihi ve turistik alanlarda çok sayıda çalışma yürüten belediye, öncelikle ruhsatsız ve kaçak yapıları tek tek ortadan kaldırıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Kuş Cenneti'nde kaçak yapıların yıkılması işlemini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara yolu otogar kavşağı bölgesinde yolun her iki tarafında ruhsatsız çok sayıda binayı da Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yıktı.

Şehrin giriş çıkışlarındaki tabela kirliliğini ortadan kaldırıp sıvasız ve boyasız konutları sıvayıp boyayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kalemkaya Mahallesi'nin Atatürk Bulvarı'na bakan kısmındaki evlerin tamamını da boyayarak, rengârenk ve panoramik bir görsellik oluşturdu. Kavşak ve yol kenarlarındaki çevre kirliliğine neden olan etkenler de temizlenerek, peyzaj düzenlemeleri yapıldı.

Yürüttüğü çalışmalarla kentin çehresini değiştirerek, çağdaş ve modern bir görüntüye kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, yol güzergâhları boyunca olimpiyat oyunlarıyla ilgili duyuru, billboard, afiş ve figürlerin yerleştirilmesine ise devam ediyor.

Yıllardır mücadelesini verdikleri kent estetiğine yönelik çalışmalara Çiftlik Caddesi'nde gerçekleştirdikleri modernizasyon ile ivme kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Çağdaş ve modern kentlerin en önemli özelliklerinden birisi de dışarıya yansıyan siluetleridir. Bu amaç doğrultusunda biz de Samsunumuzu temiz ve pırıl pırıl bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Şehrimiz aslında çok panoramik bir kent. Ancak biçimsiz tabelalar, sıvasız boyasız evler, eğri büğrü kaçak yapılar, düzensiz ve çarpık yapılaşmalarla kentimizin güzelliklerini maskelemişiz. Yürüttüğümüz çalışmalarla gizlenen o güzelliği yeniden ortaya çıkartıyoruz" dedi.

Estetik konusunda Çiftlik Caddesi'nde başarı sağladıklarını ifade eden Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Şehrimizin can damarlarından birisi olan Çiftlik Caddesi bilindiği üzere son derece kötüydü. Şimdi ise çok şık ve halkımıza layık olan bir cadde AVM haline geldi. Ayrı modernizasyonu, çevre ve görüntü şölenini kent genelinde yapmak istiyoruz. Kaçak yapıları yıkıp, sıvasız ve boyasız konutları elden geçiriyoruz. Bakınız Kalemkaya Mahallesi ne hale geldi. Rengarenk ve pırıl pırıl bir görünüme kavuşturduk. Bakınca insanın içi açılıyor. Benzer çalışmayı ana arter yol güzergahındaki evlerde de yapıyoruz. Tabela kirliliğini ortadan kaldırınca, ortaya seyir keyfi çıktı. Amacımız kimseyi yaşanabilir, çağdaş ve keyif alınan bir Samsun'u halkımıza sunmaktır" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)



08.05.2017 16:10:49 TSI

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